Не только зарплата: стало известно, что мотивирует жителей Самарской области к работе

СЕГОДНЯ 14:58 2019-12-11T14:58:15+03:00

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Стало известно, что мотивирует жителей Самарской области ходить на работу. Конечно, на первом месте оказалась зарплата, но, как выяснилось, к труду самарцев побуждают и другие факторы.

- Зарплату как наиболее важный фактор мотивации выбрали 62% опрошенных. На втором месте оказалась возможность карьерного роста, на третьем — удобный график работы. Также в список мотивирующих факторов вошли официальное оформление, белая зарплата, премии/бонусы, похвала от начальства и коллег, - сообщили в службе исследований компании HeadHunter.

Меньше всего работать самарцев мотивируют наличие полиса ДМС и корпоративные мероприятия, близость работы к дому, адекватность руководства. К слову, мужчин в работе больше всего привлекают высокая зарплата и карьерные возможности, женщин — удобный график работы, официальное оформление, похвала и признание, а также комфортный офис.

ИСТОЧНИК KP.RU