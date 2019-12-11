В Самаре трое подростков ранним утром слили бензин с припаркованной «Газели»

СЕГОДНЯ 15:18 2019-12-11T15:21:57+03:00

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В Самаре активизировались ночные воришки. Они сливают бензин с автомобилей, припаркованных во дворах. Так, недавно их «жертвой» стал водитель «Газели», которую он оставил возле дома № 15 на улице Дачной в Ленинском районе. Момент преступления запечатлели камеры, установленные программой «Безопасный дом».

- Все произошло 2 декабря в 4 часа утра. На видео видно, как трое молодых людей подходят к припаркованной «Газели» и сливают бензин с помощью шланга, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в организации.

Поймать воришек пока не удалось. В соцсетях самарцы пишут, что подобные сливы бензина происходят и в других районах города. В качестве одного из средств борьбы с похитителями топлива самарцы называют установку на бензобак крышки с кодом или замком.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/749090" frameborder="0"></iframe> Сливают бензин.

ИСТОЧНИК KP.RU