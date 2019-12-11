В Самаре сотрудника сотовой компании осудили за продажу данных о звонках абонентов

СЕГОДНЯ 15:40 2019-12-11T15:42:00+03:00

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Железнодорожный районный суд Самары вынес приговор 23-летнему местному жителю Сергею М., который, будучи сотрудником центра клиентского сервиса одного из сотовых операторов, торговал детализацией звонков абонентов.

- Молодой человек, используя свое служебное положение, копировал детализации абонентов компании и передавал их за денежные вознаграждения третьим лицам. Он был задержан 22 апреля 2019 года, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в пресс-службе УФСБ по Самарской области.

В конце ноября самарец предстал перед судом. Служители Фемиды признали его виновным по статье «Неправомерный доступ к компьютерной информации» и назначили штраф в 150 тысяч рублей. Приговор уже вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU