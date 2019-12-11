2019-12-11T16:03:32+03:00
Общество

Самару хотят связать с Краснодаром новой скоростной трассой

Предполагается ,что дорога будет проходить через Саратов и Волгоград
Анастасия ФИЛАТОВА
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Новую трассу могут построить к 2035 годуНовую трассу могут построить к 2035 годуФото: Архив "КП"
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Самару и Краснодар свяжет новая скоростная трасса. Она будет проходить через Саратов и Волгоград. Планы по строительству подобной магистрали высказали представители госкомпании «Автодор».

Предполагается, что новая трасса будет построена в ближайшие несколько лет. Она будет включать в себя уже существующие дороги. Их планируется расширить. Магистраль включили в концепцию развития «опорной сети» автодрог России до 2035 года.

Сколько денег потребуется на реализацию проекта, пока не известно. В минтрансе РФ не исключают, что часть денег поступят от частных инвесторов. Кроме того, возможно, что некоторые участки дороги будут платными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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