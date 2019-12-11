Самару хотят связать с Краснодаром новой скоростной трассой
Самару и Краснодар свяжет новая скоростная трасса. Она будет проходить через Саратов и Волгоград. Планы по строительству подобной магистрали высказали представители госкомпании «Автодор».
Предполагается, что новая трасса будет построена в ближайшие несколько лет. Она будет включать в себя уже существующие дороги. Их планируется расширить. Магистраль включили в концепцию развития «опорной сети» автодрог России до 2035 года.
Сколько денег потребуется на реализацию проекта, пока не известно. В минтрансе РФ не исключают, что часть денег поступят от частных инвесторов. Кроме того, возможно, что некоторые участки дороги будут платными.
ИСТОЧНИК KP.RU