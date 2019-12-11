Осталось пустое поле: в Тольятти коммерсанта заставили снести незаконную стоянку

СЕГОДНЯ 16:23 2019-12-11T16:24:35+03:00

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В Самарской области снесли еще одну незаконную стоянку. Не очень честный коммерсант обустроил ее в Автозаводском районе Тольятти.

- Житель Автограда самовольно огородил участок площадью 2,7 тысяч квадратных метров и установил там пост охраны. Администрация города обратилась в суд с требованием освободить самовольно захваченный участок. Суд удовлетворил это требование, - сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.

Предпринимателя обязали самостоятельно снести стоянку и предупредили, что в случае неисполнения решения суда, его привлекут к ответственности и назначат исполнительский сбор в 5 тысяч рублей. Незаконную парковку он убрал уже на следующий день. При проверке приставы нашли на месте бывшей стоянки пустое поле.

ИСТОЧНИК KP.RU