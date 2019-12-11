«Крылья Советов» на сборах в Турции сыграют со «Спартаком» из Юрмалы

СЕГОДНЯ 16:40 2019-12-11T16:40:27+03:00

Всего на первом сборе в Турции самарцы сыграют два контрольных матча. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

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«Крылья Советов» объявили первого соперника на сборах в Турции. Им станет юрмалинский «Спартак». Матч пройдет 21 января. Всего же на первом сборе в Турции самарцы сыграют два контрольных матча. Второй назначен на 25 января, соперника еще не объявили.

- Наша команда откроет год игрой со «Спартаком» из Юрмалы. В феврале этого года «Крылья» встречались с этой командой и одержали победу 5:2, - рассказали в пресс-службе «КС».

Сбор в турецком Белеке пройдет с 15 по 26 января. На втором сборе, который также пройдет в Турции, состоится три матча. Соперников объявят позднее.

ИСТОЧНИК KP.RU