2019-12-11T16:41:33+03:00
Общество

В Самаре запустят новый автобус от Губернского рынка до Южного города

Сейчас минтранс ищет того, кто возьмет на себя обслуживание маршрута
Анастасия ФИЛАТОВА
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Новый автобусный маршрут вводят специально для жителей Южного городаНовый автобусный маршрут вводят специально для жителей Южного городаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре появится новый межмуниципальный маршрут. Его введут специально для жителей микрорайона Южный город.

- Нами установлен новый межмуниципальный маршрут № 108 «Самара (Губернский рынок) — Южный город». Объявлен конкурс на право осуществления перевозок по нему, - сообщили в твиттере представители министерства транспорта и автодорог Самарской области.

Также чиновники прокомментировали жалобы жителей Южного города на работу других автобусов: № 109, 109к, 141 и 401. По их словам, транспорт все время ходит переполненный. В связи с этим сотрудники минтранса рекомендовали перевозчику заменить существующие автобусы на более вместительные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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