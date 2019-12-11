Молодой самарский рэпер МС Сенечка выступил на "Вечернем Урганте"

СЕГОДНЯ 17:41 2019-12-11T17:42:16+03:00

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18-летний самарский музыкант Сеня Лисейчев, известный как МС Сенечка, засветился на федеральном телевидении. Хип-хоп артист принял участие в шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале. В программе рассказали о новом альбоме молодого человека - 1989.

- Презентация альбома пройдет 11 декабря в московском клубе "16 тонн", - отметил ведущий популярно передачи Иван Ургант.

МС Сенечка и его помощники исполнили заглавный хит альбома - 1989.

- Только полгода назад прошел мой первый сольник в Москве, а теперь о втором говорят по телеку. Кто бы мог подумать, - пишет в своей официальной фан-группе молодой рэпер.

МС Сенечка - "1989". Вечерний Ургант. 09.12.2019.

ИСТОЧНИК KP.RU