В Самаре закончили расследовать дело о многомиллионных "откатах" при строительстве ТЦ

СЕГОДНЯ 18:41 2019-12-11T18:41:55+03:00

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Прокуратура Куйбышевского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об "откатах" фирм-подрядчиков за приемку строительных работ в ТРК "Амбар". Заместителя директора по эксплуатации - главного инженера ООО "Глобал Вижн" обвиняют в коммерческом подкупе.

- По версии следствия, он требовал от подрядчиков, осуществляющих строительные и отделочные работы в ТРК "Амбар", деньги за согласование актов выполненных работ в размере 10% от суммы заключенных контрактов, - сообщает прокуратура Самарской области.

Силовики установили, что обвиняемый в период с 2015 года по сентябрь 2018-го получил от предпринимателей свыше 2,5 млн рублей. Задержали его полицейские во время получения очередного "вознаграждения". Дело будут рассматривать в суде Куйбышевского района.

ИСТОЧНИК KP.RU