2019-12-11T19:33:12+03:00
Происшествия

В Самаре управляющий микрорайона попался на взятке

По версии следствия, он получал деньги в пользу одной из УК
Михаил ГОРЮНОВ
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Подозреваемого заключили под стражуПодозреваемого заключили под стражуФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре управляющего микрорайона администрации Куйбышевского района обвиняют в получении взятки. Деньги он, по версии правоохранителей, брал за содействие в смене управляющей компании.

- 25 апреля через доверенное лицо он получил от сотрудника ООО "РЭУ-3" взятку в размере 135 тысяч рублей за инициирование проведения общих собраний владельцев квартир и убеждение жильцов о смене управляющей компании на "РЭУ-3", - сообщает сегодня пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Полученные деньги являлись лишь частью от заранее оговоренной суммы взятки в 270 тысяч рублей. После передачи валюты подозреваемого задержали силовики. Его заключили под стражу.

Совсем скоро дело будут рассматривать в суде. Расследование по нему уже завершено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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