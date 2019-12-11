2019-12-11T19:38:27+03:00
Общество

Без ажиотажа: договор на газ можно перезаключить в 2020 году

Для удобства клиентов срок продлен ровно на год, сообщил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Самара» Виталий Коротких.
Анна ФЕДОРОВА
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Виталий Коротких рассказал о том, как теперь работают с клиентамиВиталий Коротких рассказал о том, как теперь работают с клиентамиФото: Анна ФЕДОРОВА
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В начале года в Самарской области было открыто 44 клиентских офиса компании, где можно перезаключить договор поставки газа и получить другие услуги.

«Прошедшие месяцы года показали, что необходимо менять не только режим, но и сам подход в работе клиентской службы. Принцип нужен простой – клиент должен получать услугу максимально удобно и быстро», - комментирует Виталий Коротких.

С этой целью и был пролонгирован на год срок, отведенный для физических лиц для перезаключения договора. По закону, если поставка газа осуществляется и оплачивается до оформления договора, он считается заключенным по принципу публичной оферты.

Но договор помимо факта поставки и обязанности по оплате, содержит ряд конкретных условий. Эти условия описывают как права, обязанности покупателя, так и права, обязанности поставщика и другие условия, поэтому его необходимо заключить в письменном виде. И теперь для этого не обязательно сразу ехать в офис.

- Для заключения договора нужно загрузить на сайте ООО «Газпром межрегионгаз Самара» скан-копии необходимых документов, - рассказал Виталий Коротких. - Заглянуть в клиентский офис останется лишь для сверки документов и получения своего экземпляра договора.

Также для повышения доступности абонентских пунктов в Самаре, был изменен их режим работы. Три самых загруженных офиса (на Кирова, 314; Санфировой 112А, к.2 и Галактионовской, 191А) теперь ведут прием граждан по будням до 20:00, суббота тоже стала рабочей (до 14:00). Остальные работают с 8:00 до 18:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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