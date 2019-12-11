В Самарской области пьяный уголовник изнасиловал девушку в бане

СЕГОДНЯ 20:33 2019-12-11T20:38:06+03:00

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В Самарской области полицейские поймали подозреваемого в изнасиловании. Преступление на днях было совершено в Исаклинском районе региона.

- По версии следствия, вечером 6 декабря 32-летний мужчина в бане на Ново-Московской в Исаклах изнасиловал 27-летнюю местную жительницу. Подозреваемый был пьян, - сообщил корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" источник, знакомый с ситуацией.

Заявление о преступлении поступило правоохранителям поздно ночью 7 декабря. Оперативники задержали подозреваемого. Сейчас его заключили под стражу. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Изнасилование". Разбирательства по нему продолжаются. Отметим, что злоумышленник ранее уже трижды судим. Впрочем, такого нарушения закона в его "послужном" списке еще не было.

ИСТОЧНИК KP.RU