2019-12-11T22:10:30+03:00
Общество

В Самарской области 188 многодетных мам оформили себе досрочную пенсию

В Губдуме обсудили реализацию нового пенсионного законодательства
Михаил ГОРЮНОВ
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Пенсионную реформу обсудили специалисты по работе с ветеранами и инвалидамиПенсионную реформу обсудили специалисты по работе с ветеранами и инвалидами
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10 декабря в Самарской губернской думе обсудили проведенную в 2019 году пенсионную реформу. Управляющая Пенсионного фонда РФ по Самарской области Анна Зайцева рассказала, что сейчас в числе подопечных Фонда - 990 тысяч пенсионеров и 253 тысячи получателей социальных выплат. Одна из основных задач - реализация нового пенсионного законодательства, вступившего в силу с 1 января.

В этом году возраст выхода на пенсию стал поэтапно увеличиваться и появились новые основания для назначения досрочной пенсии. Например, при наличии длительного трудового стажа (42 года – для мужчин, 37 лет – для женщин).

- Многодетные мамы пяти детей могут воспользоваться правом выйти на пенсию в 50 лет, четырёх детей - в 56 лет, 3 детей – в 57 лет. 188 женщин уже оформили досрочную пенсию в 2019 году как многодетные мамы, - отмечают в пресс-службе СГД.

Поддержку получили сельские жители. У них появилась 25-ти процентная прибавка к фиксированной выплате при оформлении пенсии. Правда, есть обязательное условие - стаж работы в сельском хозяйстве не менее 30 лет, проживание в сельской местности и статус неработающего. В 2019 году по таком основании надбавка к пенсии ждала более 16 тысяч сельчан.

Также с этого года Указом Президента РФ установлена новая ежегодная выплата для инвалидов и участников Великой Отечественной войны в размере 10 тыс. рублей и в апреле-мае эту выплату получили 1 257 самарских ветерана.

Работа с пенсионным законодательства продолжается. На заседании был утверждён план работы общественной комиссии на 2020 год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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