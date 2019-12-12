2019-12-12T08:17:40+03:00
Спорт

Хоккейная «Лада» на домашнем льду обыграла «Ижсталь» - 4:1

Тольяттинцы вели в счете с самого начала матча, позволив сопернику забить только одну шайбу
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ХК "Лада"Фото: ХК "Лада"
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В среду, 11 декабря, в Тольятти прошел матч ВХЛ - Кубок Шелкового пути между местной «Ладой» и «Ижсталью». Хотя тольяттинская команда вышла на игру не в оптимальном составе, ей это не помешало одержать уверенную победу. Она обыграла гостей со счетом 4:1.

Игроки «Лады» повели в счете с самого начала матча. Уже на второй минуте отличился Артем Артемов, а в середине периода преимущество тольяттинцев удвоил Филипп Толузаков. Во втором периоде на 34 минуте матча шайбу в ворота гостей забросил Константин Майоров. В концовке матча команды обменялись по одной шайбе. Автором четвертого для тольяттинцев гола стал Александр Тимирев.

Как сообщает пресс-служба «Лады», следующий матч команда проведет в пятницу, 13 декабря, также в Тольятти. Она примет «Нефтяник» из Альметьевска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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