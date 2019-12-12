В Самаре запретили парковаться на улице Невской в будние дни

СЕГОДНЯ 08:28 2019-12-12T08:28:36+03:00

Речь идут об участке от улицы Циолковского до улицы Молодогвардейской

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В Самаре по просьбам жителей изменили схему организации движения на улице Невской. Ранее горожане жаловались, что из-за паркующихся там автомобилей на двухсторонней дороге для проезда остается только одна полоса.

- По указанию департамента городского хозяйства и экологии и техзаданию департамента транспорта мы установили знаки, ограничивающие стоянку транспорта по улице Невской от улицы Циолковского до улицы Молодогвардейской, - сообщили в твиттере представители «Дорсигнала».

Парковаться на этом участке дороги будет нельзя с понедельника по пятницу с 8:00 до 22:00. Нарушителей будут забирать эвакуаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU