Тренера «Крыльев Советов» Сергея Корниленко дисквалифицировали на 6 матчей за толчок судьи

СЕГОДНЯ 08:45 2019-12-12T08:45:12+03:00

Кроме того, Сергей Корниленко (в центре) заплатит штраф – 100 000 рублей. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Три из них экс-форвард, а теперь сотрудник клуба пропустит условно

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Стало известно, какое наказание понесет бывший нападающий «Крыльев Советов», а ныне тренер самарской команды Сергей Корниленко за толчок судьи во время заключительного матча 2019 года против «Урала». Его дисквалифицировали на шесть матчей. Три игры Корниленко пропустит условно, говорится на официальном сайте Российского футбольного союза.

Кроме того, Сергей Корниленко заплатит штраф – 100 000 рублей. Также тренеру «Крыльев» назначили испытательный срок до конца сезона РПЛ. Если подобное повторится, санкции к сотруднику клуба будут жестче.

Напомним, в этом матче «Крылья» уступили «Уралу» 2:3. Самарская команда ушла на зимнюю паузу на предпоследнем месте в турнирной таблице чемпионата России.

ИСТОЧНИК KP.RU