Самарский ЦСК ВВС в серии буллитов обыграл «Молот-Прикамье»

СЕГОДНЯ 08:46 2019-12-12T08:46:05+03:00

Изменить размер текста: A A

В среду, 11 декабря, в Самаре прошел матч ВХЛ - Кубок Шелкового пути. Встречались местный ЦСК ВВС и «Молот-Прикамье». В основное время выявить победителя не удалось. Судьбу матча решила серия буллитов, в которой удачливее оказались самарцы.

Отметим, что «летчики» вели в счете с самого начала матча. В первом периоде они забросили в ворота гостей сразу три шайбы. Отличились Колычев, Семенов и Каштанов. А вот потом самарцы начали пропускать - во втором периоде 2 шайбы, в третьем - еще одну. В серии буллитов победу самарцам принес Каштанов - 4:3.

Как сообщает пресс-служба самарского клуба, следующий матч ЦСК ВВС проведет в пятницу, 13 декабря, также на домашнем льду. Команде предстоит сразиться с «Ижсталью» из Ижевска.

ИСТОЧНИК KP.RU