2019-12-12T09:23:36+03:00
Общество

В Самарской области установили новые тарифы на электроэнергию на 2020 год

Платить по-новому за свет придется с 1 июля
Анастасия ФИЛАТОВА
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Плата за электроэнергию в следующем году увеличится на несколько копеекПлата за электроэнергию в следующем году увеличится на несколько копеекФото: Андрей ЦЫГАНОВ
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Департамент ценового и тарифного регулирования опубликовал приказ об установлении новых тарифов на электроэнергию на 2020 год. Приказ вступает в силу с 1 января, а вот новая плата за свет начнет взиматься с 1 июля.

Так, одноставочный тариф вырастет с 4,17 руб./кВтч до 4,32 руб./кВтч. Для горожан, которые живут в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками, а также для сельских жителей и дачников одноставочный тариф будет меньше — 3,02 руб./кВтч против нынешних 2,92 руб./кВтч. Для юридических лиц, которые содержат осужденных, религиозных организаций и для тех, кто использует электроэнергию для освещения погребов и сараев, одноставочный тариф с 1 июля 2020 года составит 4,32 руб./кВтч.

Подробнее о том, как изменится одноставочный тариф на электроэнергию, дифференцированный по двум или трем зонам суток, можно посмотреть здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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