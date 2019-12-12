В Самаре приезжий из Киргизии убил приятеля 35 ударами металлической трубы
В Самаре суд вынес приговор 44-летнему гражданину Киргизии, который забил до смерти своего знакомого. Преступление произошло 13 июля этого года в квартире самарца.
- Установлено, что уроженец Киргизии, находясь в гостях у своего знакомого, распивал с ним спиртные напитки. В какой-то момент между ними произошел конфликт. Гость схватил металлическую трубу и нанес своему приятелю не менее 35 ударов по туловищу, голове, рукам и ногам. Мужчина скончался на месте от открытой проникающей черепно-мозговой травмы, - сообщили в прокуратуре Кировского района Самары.
Суд признал иностранца виновным в убийстве приятеля и назначил ему 10,5 лет лишения свободы. Отбывать наказание иностранец будет в колонии строгого режима. Пока приговор в законную силу не вступил.
ИСТОЧНИК KP.RU