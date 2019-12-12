2019-12-12T09:30:22+03:00
Происшествия

В Самаре приезжий из Киргизии убил приятеля 35 ударами металлической трубы

Трагедия произошла во время пьяной ссоры
Анастасия ФИЛАТОВА
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Суд приговорил мужчину к 10,5 годам колонии строгого режимаСуд приговорил мужчину к 10,5 годам колонии строгого режимаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре суд вынес приговор 44-летнему гражданину Киргизии, который забил до смерти своего знакомого. Преступление произошло 13 июля этого года в квартире самарца.

- Установлено, что уроженец Киргизии, находясь в гостях у своего знакомого, распивал с ним спиртные напитки. В какой-то момент между ними произошел конфликт. Гость схватил металлическую трубу и нанес своему приятелю не менее 35 ударов по туловищу, голове, рукам и ногам. Мужчина скончался на месте от открытой проникающей черепно-мозговой травмы, - сообщили в прокуратуре Кировского района Самары.

Суд признал иностранца виновным в убийстве приятеля и назначил ему 10,5 лет лишения свободы. Отбывать наказание иностранец будет в колонии строгого режима. Пока приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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