В Самаре светофоры на перекрестке Коммунистическая — Владимирская снабдили допсекциями

СЕГОДНЯ 10:33 2019-12-12T10:34:42+03:00

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В Самаре изменили режим работы еще одного светофора. Речь идет о «регулировщике», который установлен на пересечении улиц Коммунистической и Владимирской.

- По указанию департамента городского хозяйства и экологии и по техзаданию департамента транспорта на пересечении улиц Коммунистической и Владимирской установлены дополнительные секции светофора, - сообщили в твиттере представители «Дорсигнала».

Между тем, изменения в работе светофора понравились не всем. Горожане пожаловались, что на улице Владимирской теперь затруднено движение. На место выехали специалисты и подтвердили эту информацию. Они попросили дептранс разрешить им прибавить время действия зеленого сигнала для улицы Владимирской в режиме утро и вечер. В ведомстве отметили, что работа в этом направлении уже идет. Вопрос с изменением фаз обсуждается совместно с ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU