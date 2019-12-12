В Самарской области волонтеры пытаются спасти беременную собаку, которая застряла в бутылке

СЕГОДНЯ 11:58 2019-12-12T11:58:50+03:00

Бедняга может погибнуть, если ей не помочь Фото: соцсети

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В Яблоневом Овраге в районе Жигулевска уже несколько дней бегает дворняга, которая своим внешним видом весьма удивляет местных жителей. Все дело в том, что у собаки пятилитровая бутылка на голове - она в ней застряла.

- Их кормили и эта обрезанная бутылка была как разливающая основная тара. И она туда за супом нырнула. Уже пятый день так бегает, - рассказывает корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" волонтер Виктория, которая пытается помочь бедняге.

Люди пытаются поймать собачку каждый день. Сделать этого никак не получается.

- Это смертельно опасно. Она же есть не может и защитить себя от сородичей и людей неадекватных. Плюс она беременна, - отмечает Виктория.

Желающих помочь просят обращаться по телефону 89878176008.

ИСТОЧНИК KP.RU