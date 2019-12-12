В Самарской области в озере нашли труп мужчины с татуировкой факела, объеденный животными

СЕГОДНЯ 15:55 2019-12-12T15:55:51+03:00

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Днем 8 декабря в озере в районе села Белозерки был обнаружен труп человека. Тело находилось недалеко от берега.

- Погибшим оказался мужчина лет 30-40. Труп был частично объеден животными. Из особых примет - татуировка на левом плече в виде изображения факела с лентой, - сообщил корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" источник, знакомый с ситуацией.

По предварительным показаниям экспертов, смерть неизвестного наступила около месяца назад. Одет мужчина был в футболку и темные трико.

Причину гибели установит судебно-медицинское исследование. По факту происшествия правоохранители проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU