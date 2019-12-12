2019-12-12T16:34:15+03:00
Общество

Количество заболевших мышиной лихорадкой в Самарской области в этом году выше среднего показателя в 2 раза

Заболели 745 человек
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Главный носитель вируса - мышь.Главный носитель вируса - мышь.Фото: Архив "КП"
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В Самарской области за 11 месяцев этого года геморрагической (мышиной) лихорадкой заболели 745 человек. Это в два раза выше среднегодовых показателей и в восемь раз выше средних значений по стране. При этом численность грызунов-переносчиков инфекции выросла в три раза. Такие цифры приводит пресс-служба администрации Тольятти, ссылаясь на данные Роспотребнадзора.

- Самая опасная ситуация складывается в Жигулевске, там за 11 месяцев текущего года выявлено 100 случаев заражения мышиной лихорадкой, что в 4,5 раза выше показателей аналогичного периода прошлого года, в 19 выше тольяттинских показателей и в 11 раз больше, чем в Ставропольском районе.

В Тольятти за 11 месяцев 2019 года зарегистрировано 64 случая заболевания ГЛПС это почти в 3 раза выше среднемноголетних показателей, - отметили в тольяттинской мэрии.

Подхватить заболевание можно в любое время года, но пики у лихорадки все равно есть. Меньше всего вероятность подхватить заболевание с февраля по апрель, а самая высокая – с сентября по октябрь.

Вакцины от мышиной лихорадки в России нет, поэтому важно соблюдать меры неспецифичной профилактики, личную гигиену и регулярно обрабатывать места общего пользования специальными химикатами.

В Тольятти 95% предприятий провели все необходимые меры предосторожности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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