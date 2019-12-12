От шаманов до Путина: в Самаре открылась выставка "Россия. Один день из жизни"

СЕГОДНЯ 17:40 2019-12-12T17:40:39+03:00

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11 декабря в ТЦ “Гудок” состоялась церемония открытия, пожалуй, наиболее заметной в этом году фотовыставки, куратором которой выступил известный фотограф Василий Прудников.

«Россия. Один день из жизни» - это масштабный проект, в котором приняли участие 275 профессиональных фотографов со всей страны. 750 фотографий одного дня в самых разных уголках России и самых разных людей. Здесь и Владимир Путин во время визита в Ульяновск, и вид на вечернюю площадь в Красноярске с 32-метровым макетом ракеты-носителя “Космос-3М”, и тихий час в детском саду в Улан-Удэ, и тибетская мантра на холмах в Бурятии.

И не случайно для съемки была выбрана пятница - Василий Прудников придает этому дню особенное значение:

- Пятница, это необычный день. Это последний день перед выходными и он уже наполнен таким особенным настроением и оно видно на снимках, которые вы видите перед собой.

Выставка открыта для всех посетителей ТК "Гудок" до 12 января 2020 годаФото: Антон ЧЕРЕПОК

Несмотря на будний день, на открытие фотовыставки пришло много гостей, притом, большинство из них были с фотоаппаратами, что неудивительно - на выставке привлекают внимание не только сами работы, но и реакция зрителей. Невозможно остаться равнодушным к снимкам новорожденных в родильном доме, удивительным моментам с улиц городов, которые попали в объектив, просто видам природы огромной и такой разной России.

Василий Прудников подчеркнул, что работы фотопроекта станут учебными пособиями для начинающих фотографов, которые видят свое призвание в репортажной съемке. Именно в них видно сочетание и технического мастерства, и дара поймать момент.

Многие посетители находили в работах дополнительные смыслыФото: Антон ЧЕРЕПОК

Идеей для этого фотопроекта послужил материал “День из жизни Советского Союза”, который реализовали отечественные и зарубежные фотографы 15 мая 1987 года. Спустя чуть более 30 лет творческий эксперимент было решено повторить, и тут нужно сказать слова благодарности фонду “Поколение М”, который поддержал такое масштабное мероприятие.

Выставка «Россия. Один день из жизни» будет открыта в Самаре с 12 декабря 2019 года по 12 января 2020 года. Посещение экспозиции свободное, и это отличный повод провести с пользой и удовольствием не только дни предпраздничной суеты, но и новогодние каникулы.

Одни из самых внимательных гостей выставкиФото: Антон ЧЕРЕПОК

О проекте «Поколение М»

«Поколение М» – комплексная благотворительная программа, инициированная и реализуемая компанией МТС в партнерстве с ведущими творческими объединениями, федеральными и региональными органами власти, бизнес-корпорациями.

Проект объединяет идею развития творческо-интеллектуальных способностей детей из регионов России и помощь в лечении тяжелобольных ребят. На виртуальных творческих площадках проекта — сайте pokolenie.mts.ru, в группе в «ВКонтакте» и на странице в Instagram — дети со всей страны могут проявить таланты, участвуя в конкурсах, онлайн мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звезд по разным направлениям. В творческую группу «Поколения М» входит больше 150 признанных мастеров. Победители конкурсов «Поколение М» получают широкие возможности: от стажировок на крупнейших киностудиях страны до выхода на большую сцену вместе со звездами, выставок собственных работ в Третьяковской галерее и поступления в ГИТИС.

Все активности в группах и на сайте «Поколения М» МТС конвертирует в «живые деньги» и переводит на лечение тяжелобольных детей. В рамках «Поколения М» уже собрано 18 миллионов рублей. Средства направлены на помощь 57 детям.

Признание и значимость благотворительного проекта «Поколение М» подтверждено рядом статусных, в том числе международных премий. Проект стал лауреатом Премии Станиславского, финалистом главной международной премии в области связей с общественностью, брендинга и управления репутацией SABRE Awards (Великобритания), лауреатом Премии Рунета в номинации «Культура, СМИ и массовые коммуникации» и других.

ИСТОЧНИК KP.RU