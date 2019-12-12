2019-12-12T17:56:49+03:00
Общество

В Самарской области предложили не эвакуировать машины, если они не мешают движению

Авторы инициативы считают, что в данных случаях можно обойтись только штрафами
Анастасия ФИЛАТОВА
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Предприниматели предложили заменить эвакуацию в некоторых случаях на фотофиксацию со штрафомПредприниматели предложили заменить эвакуацию в некоторых случаях на фотофиксацию со штрафомФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области предприниматели предложили изменить меры по наказанию водителей за нарушение правил парковки. Сейчас автомобили нарушителей сразу эвакуируют на штрафстоянки, бизнесмены же выступили с инициативой предусмотреть в некоторых случаях фотофиксацию с последующим выписыванием штрафа. Идея принадлежит ассоциации некоммерческих предпринимателей региона «Взаимодействие». Ее повторно рассмотрели в четверг, 12 декабря на заседании комитета по транспорту Самарской губернской думы.

- При массовой эвакуации машин создаются заторы на дорогах. Отправлять на штрафстоянки нужно только те автомобили, когда они мешают другим участникам движения. В иных случаях можно обойтись штрафом. Фиксировать нарушения правил парковки можно с помощью установленных на дорогах видеокамер, - отметил на заседании исполнительный директор ассоциации Николай Тарабин.

Также предприниматели отметили, что сейчас в эвакуации машин прослеживается коррупционная составляющая. Сотрудники ГИБДД и организации, которые занимаются эвакуацией авто, слишком тесно взаимодействуют друг с другом. Та компания, которую назначают сотрудники полиции, зачастую берет за свои услуги больше, чем обычные эвакуаторщики.

По итогам заседания депутаты решили рассмотреть данное обращение на заседании общественной комиссии по автомобильным дорогам при профильном комитете губдумы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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