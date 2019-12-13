В Самарской области мужчина спилил бензопилой два дуба и попал под суд
Житель Камышлинского района попал под суд за незаконную вырубку деревьев. Под его бензопилой погибли два дуба.
- Установлено, что 2 сентября этого года мужчина, находясь в лесном массиве в 5 километрах от центра села Камышла, спилил бензопилой два сырорастущих дуба. Министерству лесного хозяйства региона был причинен ущерб в 36 354 рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.
Суд признал мужчину виновным в незаконной вырубке деревьев и назначил ему обязательные работы. Также он должен будет выплатить причиненным им ущерб. Пока приговор в законную силу не вступил.
ИСТОЧНИК KP.RU