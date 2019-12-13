2019-12-13T10:37:37+03:00
Общество

В Самарской области мужчина спилил бензопилой два дуба и попал под суд

Ущерб от действий лесоруба составила более 36 тысяч рублей
Анастасия ФИЛАТОВА
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Незаконная вырубка дубов обернулась для мужчины обязательными работамиНезаконная вырубка дубов обернулась для мужчины обязательными работамиФото: Лия МУРАДЬЯН
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Житель Камышлинского района попал под суд за незаконную вырубку деревьев. Под его бензопилой погибли два дуба.

- Установлено, что 2 сентября этого года мужчина, находясь в лесном массиве в 5 километрах от центра села Камышла, спилил бензопилой два сырорастущих дуба. Министерству лесного хозяйства региона был причинен ущерб в 36 354 рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Суд признал мужчину виновным в незаконной вырубке деревьев и назначил ему обязательные работы. Также он должен будет выплатить причиненным им ущерб. Пока приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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