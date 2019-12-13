2019-12-13T11:19:27+03:00
Происшествия

Ловили вора, а поймали наркосбытчика: в Тольятти росгвардейцы задержали сызранца с пакетиками «мяу-мяу»

Молодой человек собирался сбыть наркотики, но не успел
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
На молодого жителя Сызрани завели уголовное делоНа молодого жителя Сызрани завели уголовное делоФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Тольятти стражи порядка случайно задержали парня, который собирался распространять наркотики. Изначально они ловили вора, который обокрал магазин.

- Сотрудники вневедомственной охраны, патрулируя Комсомольский район, заметили на улице Макарова молодого человека, чья внешность совпадала с ориентировкой на преступника, который совершил кражу из магазина. В дальнейшем при личном досмотре полицейские нашли у него 15 пакетиков с порошком белого цвета, - сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Самарской области.

Экспертиза показала, что в пакетиках находился наркотик — производное метилэфедрона, которое на сленге также называется «меф», «магия» или «мяу-мяу». Задержанным оказался 22-летний житель Сызрани. В отношении него стражи порядка возбудили уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотического вещества в крупном размере».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ловили вора, а поймали наркосбытчика: в Тольятти росгвардейцы задержали сызранца с пакетиками «мяу-мяу»
Все началось с ссоры в подъезде: самарец на улице забил до смерти мужчину
В Самарской области мужчина спилил бензопилой два дуба и попал под суд
Суд отказался отменять итоги конкурса на пост министра культуры Самарской области
Попарились с огоньком: за сутки в Самарской области сгорели четыре бани
В Самаре чиновники объяснили, почему на улице Луначарского все еще нет света
Пора надевать противогаз: в Новокуйбышевске учительница во время урока унизила девятиклассника
В Самаре 12 управляющих компаний могут лишить лицензии из-за долгов за тепло
В Самаре бывшего таможенника заставили вернуть взятки государству
Аэропорт Курумоч заговорил голосом диктора федерального телеканала
Придется делать приличный крюк: открытие Фрунзенского моста с одним съездом принесет неудобства жителям центра Самары
В Тольятти будут судить виновника гибели двоих рабочих при взрыве на территории бывшего завода «Куйбышевфосфор»
Образцы для подражания: губернатор вручил государственные награды 48 жителям Самарской области
Стало известно, во сколько обойдутся новогодние развлечения возле стадиона "Самара Арена"
Бывший глава депстроя Самары добивается смягчения наказания