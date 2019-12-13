Ловили вора, а поймали наркосбытчика: в Тольятти росгвардейцы задержали сызранца с пакетиками «мяу-мяу»

СЕГОДНЯ 11:19 2019-12-13T11:19:27+03:00

Молодой человек собирался сбыть наркотики, но не успел

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В Тольятти стражи порядка случайно задержали парня, который собирался распространять наркотики. Изначально они ловили вора, который обокрал магазин.

- Сотрудники вневедомственной охраны, патрулируя Комсомольский район, заметили на улице Макарова молодого человека, чья внешность совпадала с ориентировкой на преступника, который совершил кражу из магазина. В дальнейшем при личном досмотре полицейские нашли у него 15 пакетиков с порошком белого цвета, - сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Самарской области.

Экспертиза показала, что в пакетиках находился наркотик — производное метилэфедрона, которое на сленге также называется «меф», «магия» или «мяу-мяу». Задержанным оказался 22-летний житель Сызрани. В отношении него стражи порядка возбудили уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотического вещества в крупном размере».

ИСТОЧНИК KP.RU