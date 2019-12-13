В Самарской области самые активные пользователи 4G интернета среди жителей Приволжья

СЕГОДНЯ 13:59 2019-12-13T13:59:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Благодаря новому качеству 4G интернета выросло потребление: объем интернет-трафика, передаваемого по сетям LTE Билайн в Самарской области, увеличился в 2 раза. Пользователи стали чаще заходить в интернет со смартфона и загружать «тяжелый» контент. По данным внутренней аналитики оператора, сейчас в сети «четвертого поколения» жители области в среднем ежемесячно скачивают по 11,5 ГБ*. Это самый высокий показатель среди жителей субъектов Приволжского федерального округа.

За последние два года компания осуществила значительные капитальные вложения в инфраструктуру на территории Самарской области. Масштабная стройка базовых станций 4G позволила оператору увеличить их число более чем на 25%. Сейчас количество базовых станций Билайн, обеспечивающих высокоскоростной доступ в мобильный интернет в целом по Самарской области, достигло почти 86% от всей сети.

Новые базовые станции увеличили емкость сети «четвертого поколения» для комфортного использования мобильного интернета жителями Самары в дороге или во время работы, учебы и интересного досуга. Дополнительное оборудование появились на более 150 городских магистралях.

Особенное внимание было уделено новым жилым массивам, торговым и деловым центрам, местам отдыха горожан, где высокий спрос на услугу 4G интернета. Новые базовые станции были установлены для комфортного использования мобильного интернета в одном из самых крупных жилых микрорайонах Самары – микрорайоне «Крутые ключи», который включает более 350 домов. А также в Центральном парке культуры и отдыха им. М. Горького (Загородный парк), расположенном между берегом реки Волги и Ново-Садовой улицей.

В рамках программы оператора по развитию 4G сети в Самарской области большая стройка вышек связи была в Тольятти, Сызрани, Кинелях, Чапаевске, Новокуйбышевске, Жигулевске. Покрытие LTE сетью значительно расширилось в Рысайкино, Журавлях, Большой Черниговке, Ореховке, Суходоле, Томылово, Старом Ермаково, Кротовке, Нефтегорске и других населенных пунктах Самарской области.

Кроме строительства базовых станций на новых территориях, Билайн продолжил работы по модернизации сети на территориях, где 4G уже успешно зарекомендовал себя. Оператор провел работы по двукратному увеличению полосы частот для LTE, что дополнительно увеличило емкость сети и улучшило скорость мобильного интернета внутри помещений. Это позволило сделать сеть Билайн прогрессивной и качественной, а инфраструктуру - готов к дальнейшему росту трафика.

Также Билайн закрепил лидерство в темпах развития сети LTE по всей России. Согласно отчету Роскомнадзора**, по итогам десяти месяцев 2019 года сеть 4G Билайн выросла на 47% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Это лучший показатель среди российских операторов.

Протестировать возможности обновленной сети 4G самарцы и жители Самарской области могут, подключив один из тарифов с безлимитным интернетом.

* по итогам трех кварталов 2019 г.

** https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news70680.htm/

ИСТОЧНИК KP.RU