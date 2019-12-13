2019-12-13T14:43:42+03:00
Общество

Гордума Самары выступила с инициативой «проредить» депутатов

Свое предложение она направила в областной парламент
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: дума СамарыФото: дума Самары
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В Самаре предложили изменить срок полномочий мэра и глав районов, а также сократить число депутатов. С такой инициативой выступили представители городской думы.

Так, было предложено установить срок полномочий градоначальника и глав районных администраций в 5 лет, а количество депутатов в гордуме сократить с 41 до 37. Если поправки в закон примут, то на места в городской парламент смогут претендовать по 2 депутата от Самарского и Ленинского районов, по 3 депутата от Железнодорожного, Красноглинского и Куйбышевского районов, 4 представителя Октябрьского района, 5 — Советского района, 7 — Кировского района и 8 — Промышленного района.

Свои предложения члены городской думы направили на рассмотрение в Самарскую губернскую думу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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