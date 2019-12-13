В Кинеле прокуроры пытаются развести женщину с молодым мужем из Таджикистана
В Кинеле прокуроры добиваются через суд расторжения брака 34-летней местной жительницы и 27-летнего гражданина Республики Таджикистан. Сотрудники надзорного ведомства уверены, что он был заключен не по любви, а фиктивно.
- Проверка показала, что гражданка РФ вышла замуж за иностранца не для создания семьи, а с целью получения супругом разрешения на временное проживание и впоследствии - российского гражданства, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.
Сотрудники надзорного ведомства направили иск в Кинельский районный суд о признании брака недействительным и аннулировании соответствующей записи в ЗАГСе. Сейчас дело находится на рассмотрении.
ИСТОЧНИК KP.RU