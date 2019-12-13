Легковушка разбита в хлам: на трассе под Самарой водитель на «Жигулях» влетел в столб и погиб

СЕГОДНЯ 15:38 2019-12-13T15:38:38+03:00

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В пятницу, 13 декабря, в Самарской области произошло смертельное ДТП. На 29 км трассы Самара — Большая Черниговка водитель на «Жигулях» влетел в столб.

- Водитель отечественного автомобиля, двигаясь по трассе, по неустановленной пока причине врезался в столб. Автомобилист получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в ГУ МВД по Самарской области.

Удар был очень сильный, легковушке разворотило всю переднюю часть с левой стороны. Сейчас на месте аварии работают сотрудники полиции. Они устанавливают все детали случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU