В Самаре в выходные закроют проезд по улице Луцкой
Ограничения связаны с работами по подключению водоснабжения
Проезд будет закрыт с 14 по 15 декабряФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:
В Самаре в эти выходные перекроют движение транспорта по улице Луцкой. Проезд ограничат из-за работ по подключению к центральной сети водоснабжения.
- Движение по участку улицы Луцкой от дома № 2 до дома № 2к1 будет закрыто с 00:00 14 декабря до 24:00 15 декабря, - сообщили в пресс-службе мэрии Самары.
Горожан просят с пониманием отнестись к проводимым работам и заранее продумать пути объезда перекрытого участка.
Временная схема ограничения движения
ИСТОЧНИК KP.RU