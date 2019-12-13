В Самаре в выходные закроют проезд по улице Луцкой

СЕГОДНЯ 16:13 2019-12-13T16:14:07+03:00

Проезд будет закрыт с 14 по 15 декабря Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ограничения связаны с работами по подключению водоснабжения

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В Самаре в эти выходные перекроют движение транспорта по улице Луцкой. Проезд ограничат из-за работ по подключению к центральной сети водоснабжения.

- Движение по участку улицы Луцкой от дома № 2 до дома № 2к1 будет закрыто с 00:00 14 декабря до 24:00 15 декабря, - сообщили в пресс-службе мэрии Самары.

Горожан просят с пониманием отнестись к проводимым работам и заранее продумать пути объезда перекрытого участка.

Временная схема ограничения движения

ИСТОЧНИК KP.RU