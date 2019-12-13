2019-12-13T16:25:17+03:00
Общество

Видимость до 500 метров: в Самарской области из-за тумана объявили желтый уровень опасности

Автомобилистов призывают быть внимательнее за рулем
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Туман продержится в Самарской области до субботы, 14 декабряТуман продержится в Самарской области до субботы, 14 декабряФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

МЧС разослало экстренное предупреждение об ухудшении погоды в Самарской области. В регионе вновь объявили желтый уровень опасности из-за тумана.

- До конца пятницы, 13 декабря, ночью и днем в субботу, 14 декабря местами по Самаре и области ожидается туман. Видимость будет 500 метров и менее, - сообщили в Приволжском УГМС.

ГУ МЧС по Самарской области призывает водителей быть внимательнее на дорогах, соблюдать скорость и дистанцию движения, а также избегать резких маневров и обгонов. При тумане спасатели советуют включить габаритные огни и противотуманные фары, а вот дальний свет фар включать запрещается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тольятти могут вырасти цены на проезд в общественном транспорте
Туман и изморозь: выходные в Самарской области обещают быть холодными
Губернатора Самарской области рекомендовал руководителям предприятий сделать 31 декабря выходным
Стало известно, что случилось с освещением на набережной в Самаре
В поддержку творчества: семь юных музыкантов из Тольятти получат стипендию программы «Импульс»
В Самарской области две школьницы-прогульщицы довели родителей до суда
В Самаре больного ВИЧ-инфекцией бодибилдера судят за торговлю тестостероном
Видимость до 500 метров: в Самарской области из-за тумана объявили желтый уровень опасности
В Самаре в выходные закроют проезд по улице Луцкой
Кромешная тьма: самарцы несколько месяцев добиваются включения освещения на набережной у «Ладьи»
Легковушка разбита в хлам: на трассе под Самарой водитель на «Жигулях» влетел в столб и погиб
Из-за ремонта на путях электричка «Самара — Курумоч» будет ходить по измененному графику
В Кинеле прокуроры пытаются развести женщину с молодым мужем из Таджикистана
Гордума Самары выступила с инициативой «проредить» депутатов
Самарский профессор получил литературную премию Андрея Белого
В Самаре игровой клуб на улице Авроры маскировался под пункт приема пожертвований
В Самарской области самые активные пользователи 4G интернета среди жителей Приволжья
Похулиганил на статью: в Самаре нашли парня, который возле бара ранил из травмата девушку