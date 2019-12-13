Видимость до 500 метров: в Самарской области из-за тумана объявили желтый уровень опасности

СЕГОДНЯ 16:25 2019-12-13T16:25:17+03:00

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МЧС разослало экстренное предупреждение об ухудшении погоды в Самарской области. В регионе вновь объявили желтый уровень опасности из-за тумана.

- До конца пятницы, 13 декабря, ночью и днем в субботу, 14 декабря местами по Самаре и области ожидается туман. Видимость будет 500 метров и менее, - сообщили в Приволжском УГМС.

ГУ МЧС по Самарской области призывает водителей быть внимательнее на дорогах, соблюдать скорость и дистанцию движения, а также избегать резких маневров и обгонов. При тумане спасатели советуют включить габаритные огни и противотуманные фары, а вот дальний свет фар включать запрещается.

ИСТОЧНИК KP.RU