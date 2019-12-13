В Самаре больного ВИЧ-инфекцией бодибилдера судят за торговлю тестостероном

СЕГОДНЯ 16:27 2019-12-13T16:27:56+03:00

Мужчина ходил в один из популярных спортзалов города, пропагандировал здоровое питание, а сам при этом имел целый букет опасных заболеваний

Изменить размер текста: A A

В одном из самарских судов начинается жаркий процесс: двух спортсменов судят за торговлю веществами, которые содержали в своем составе гормоны, в том числе тестотерон. Следствие считает, что они совершили преступление, потому что продавцы не имели медицинского образования и точно знали, что препараты, которыми они торговали из-под полы, в России запрещены.

Особую "перчинку" процессу придает тот факт, что один из подсудимых болен ВИЧ-инфекцией и некоторыми другими серьезными заболеваниями, которыми посетители спортзала могли заразиться от него через микротравмы.

Поймали их с поличным при продаже продукции подставному покупателю. При обыске в квартире одного из подозреваемых изъяли более 7,6 кг "запрещенки".

- Кроме незаконного приобретения, хранения и сбыта сильнодействующих веществ, подсудимым вменяется еще и отмывание денег. Речь идет о сумме, превысившей 2,6 млн рублей, - рассказали корреспондентам "КП-Самара" в прокуратуре Железнодорожного района Самары.

Процесс будет длительным, своей вины спортсмены не признают. За те статьи, что им вменило следствие, закон предусматривает достаточно суровое наказание: крупные штрафы и лишение свободы на срок до восьми лет.

ИСТОЧНИК KP.RU