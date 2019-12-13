В Самарской области две школьницы-прогульщицы довели родителей до суда

СЕГОДНЯ 16:42 2019-12-13T16:42:45+03:00

В прошлом году девочки, хотя и редко, но появлялись на занятиях, а в этом году вообще не пошли в школу

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В Отрадном прокуратура подала два иска в суд против родителей, чьи дети не ходят на занятия в школу.

- Проверка показала, что две ученицы школы № 2 в 2018-2019 учебном году пропускали занятия без уважительной причины и не выполняли задания педагогов. В новом же учебном году девочки к обучению в школе вообще не приступили, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Как отмечают в надзорном ведомстве, органы системы профилактики проводили с подростками необходимую работу, но те академическую задолженность так и не устранили. В связи с этим прокуроры обратились в суд. Они потребовали, чтобы родители обеспечили девочек получением основного общего образования. Сейчас иски находятся на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU