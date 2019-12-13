2019-12-13T17:11:44+03:00
Общество

В поддержку творчества: семь юных музыкантов из Тольятти получат стипендию программы «Импульс»

Ежемесячная стипендия будет выплачиваться лауреатам в течение 10 месяцев
Кристина АДАЕВА
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Поздравляем стипендиатовПоздравляем стипендиатовФото: "КП" Архив
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14 декабря в тольяттинской филармонии вручат сертификаты победителям стипендиальной программы «Импульс». Награждение состоится на завершающем концерте года – выступлении кавер-группы Russian Acapella Band.

Ежемесячная стипендия будет выплачиваться лауреатам в течение 10 месяцев. В 2019-2020 учебном году стипендиатами стали:

- Татьяна Белозерова (Фортепиано), МБУ ДО ШИ им. М.А. Балакирев;

- Вера Бутенко (Скрипка), МБУ ДО ДМШ №4 им. В.М. Свердлова;

- Анна Наумова (Художественное отделение), МБУ ДО ХШ №1 Тольятти;

- Борис Рожков (Аккордеон), Тольяттинский музыкальный колледж имени Р.К. Щедрина;

- Дарья Рудинская (Народный вокал), МБУ ДО ДДК;

- Елизавета Савельева (Художественное отделение), МБУ ДО ХШ №1 г.о.Тольятти;

- Алина Сироткина (Вокал), МБУ ДО ДШИ «Гармония».

Стипендиальная программа «Импульс» реализуется благодаря Тольяттиазот (ПАО «ТОАЗ»), крупнейшему производителю аммиака в России и благотворительному фонду «Небезразлично».

Напомним, в рамках программы «Импульс», в этом году для тольяттинцев было организовано шесть культурных мероприятий. В частности, концерт в честь гитариста-виртуоза Ивана Смирнова, выступление группы «Отава Ё», спектакли Московского городского творческого коллектива – музыкального театра «Надежда», концерт поэта Романа Мнацаканова и пианиста Павла Куприянова. Все средства от продажи билетов направлены на поддержку стипендиатов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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