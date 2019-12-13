Стало известно, что случилось с освещением на набережной в Самаре

СЕГОДНЯ 18:31 2019-12-13T18:32:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В Самаре на IV очереди набережной с августа не работает половина освещения. В темноту прогулочная зона погрузилась внезапно. Горожане волнуются уже не первый месяц. Сначала исправить ситуацию обещали до 28 ноября, но не случилось.

- Система освещения выполнена подрядчиком с нарушениями. Муниципальным предприятием «Самарагорсвет» выставлены технические условия для устранения этих нарушений. В настоящее время подрядчиком ведется работа по исправлению дефектов. Ситуация находится на контроле Департамента градостроительства, - успокоили самарцев.

Теперь назван новый срок – конец декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU