Губернатора Самарской области рекомендовал руководителям предприятий сделать 31 декабря выходным

СЕГОДНЯ 19:30 2019-12-13T20:29:09+03:00

А вы работаете в этот день? Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В этом году всеми любимый праздник – Новый год - приходится на середину недели. Это стало причиной многочисленных обращений в адрес правительства области с рекомендацией объявить этот день выходным. Еще бы! Всем хочется быть готовыми к празднованию: приготовить любимые блюда, подготовиться самому.

- На эту тему были проведены опросы общественного мнения, состоялись консультации с руководителями крупнейших предприятий региона, а также с Федерацией профсоюзов и Союзом работодателей области. Абсолютное большинство высказалось в пользу объявления 31 декабря выходным днем, - сказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, обращаясь к руководителям предприятий региона.

Глава области порекомендовал сделать 31 декабря выходным.

- В соответствии с действующим законодательством принятие такого решения – это полномочия Правительства Российской Федерации. Но, идя навстречу пожеланиям людей, обращаюсь к вам с рекомендацией: объявить последний день 2019 года — 31 декабря — выходным днем в возглавляемых вами предприятиях и организациях, - сказал Азаров.

В обращении также отмечено, что все службы, связанные с жизнеобеспечением региона, остаются в бесперебойном режиме. А во всех государственных и муниципальных учреждениях на период праздничных каникул должны быть дежурства, причем дежурить будут в том числе сотрудники управленческого звена.

ИСТОЧНИК KP.RU