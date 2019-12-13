Туман и изморозь: выходные в Самарской области обещают быть холодными
По прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные зима окончательно вступит в свои права.
- Под влиянием поля повышенного давления сохранится малооблачная погода. Дневные и ночные температуры воздуха по-прежнему будут низкими, на 4-5ºC ниже климатической нормы, - сообщи в Приволжском УГМС.
Так в субботу днем погода будет малооблачной. Без осадков, местами туман и изморозь. Ветер будет юго-восточный 3-8 м/с. Столбик термометра опуститься до -6...-8 °C.
В ночь с субботы на воскресенье. Будет также малооблачно. Без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха -8...-13 °C, а местами до -18.
Воскресенье будет чуть холоднее, чем в субботу: -4...-9 °C. Малооблачно. Без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с.
На дорогах гололедица.
- В понедельник, с приближением ложбины циклона с фронтальными разделами с запада, температура воздуха начнет повышаться. Днем местами пройдет небольшой снег. На отдельных участках дорог сохранится гололедица, - добавили сотрудники Приволжского УГМС.
Поэтому в понедельник ожидается переменная облачность. Местами небольшой снег. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха -3...-8 °C.
Одевайтесь теплее.
ИСТОЧНИК KP.RU