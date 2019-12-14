Пожар в частном доме в Сызрани: в огне погибли пожилой мужчина и женщина

СЕГОДНЯ 08:14 2019-12-14T08:14:12+03:00

Пожарные потушили возгорание за несколько минут, но спасти людей не удалось

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В ночь на субботу, 14 декабря, в Сызрани произошел пожар. Загорелся частный дом на улице Советской, 152. К сожалению, без жертв не обошлось.

- Вызов на пульт дежурного поступил в 00:20. По приезду было установлено, что огонь охватил территорию в 40 квадратных метров. Пожар был ликвидирован в 00:34. В результате случившегося погибли два человека: 61-летний мужчина и женщина, личность которой сейчас устанавливается, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

На месте происшествия работали 52 человека и 17 единиц техники, в том числе от МЧС России 34 человека и 9 спецмашин. В настоящее время причину пожара устанавливают специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU