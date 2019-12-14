На трассе в Самарской области Opel залетел под «КамАЗ»: погибли два человека
По предварительным данным, аварию спровоцировал водитель легковушки
В обстоятельствах смертельного ДТП сейчас разбираются полицейскиеФото: Архив "КП"
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В ночь на субботу, 14 декабря, в Самарской области произошло смертельное ДТП. На трассе «Самара — Бугуруслан» в Кинельском районе столкнулись Opel Astra и «КамАЗ».
- Легковой автомобиль вылетел на встречную полосу и попал под грузовик. В результате случившегося погибли двое человек, которые находились в иномарке, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего и личности погибших. По факту аварии проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU