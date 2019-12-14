Баскетбольная «Самара» на домашнем паркете разгромила екатеринбургский «Уралмаш»

СЕГОДНЯ 10:06 2019-12-14T10:06:23+03:00

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В пятницу, 13 декабря, в Самаре прошел очередной матч чемпионата Суперлиги по баскетболу. БК «Самара» на своей площадке принимала «Уралмаш» из Екатеринбурга. Несмотря на то, что в начале встречи гости повели в счете, в дальнейшем инициативу перехватили самарцы. Они разгромили противника со счетом 76:58.

- С этим соперником у нас всегда получаются тяжелые игры, малорезультативные. В этот раз нам, наверное, чуть больше повезло. Хорошо сыграла наша защита, и сработало нападение, - рассказал на послематчевой конференции главный тренер «Самары» Игорь Грачев.

Благодаря победе над «Уралмашем» самарцы укрепились на втором месте в таблице Суперлиги. Как сообщает пресс-служба клуба, в понедельник, 16 декабря, команда проведет последний домашний матч в этом году. В ¼ Кубка России самарцы сыграют с «Пармой», которая представляет Единую лигу ВТБ.

ИСТОЧНИК KP.RU