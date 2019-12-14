Строительство детсада на 215 мест в Волгаре: работы завершены на 80%
В Куйбышевском районе Самары близится к завершению строительство еще одного детского сада. Его возводят на территории микрорайона Волгарь. Готовность здания, которое в скором времени примет малышей, сейчас составляет 80%.
- К настоящему времени строители завершили возведение коробки здания, оштукатурили фасад и почти закончили прокладку инженерных коммуникаций. Также они приступили к внутренней отделке и монтажу вентиляции. В здании уже запущена система отопления. Сейчас идет закупка мебели и необходимого оборудования, - рассказали в пресс-службе мэрии Самары.
Напомним, новый детский сад будет рассчитан на 215 мест. В нем предусмотрены три ясельные группы на 60 малышей. Также учреждение сможет принять маломобильных детей. Уже закуплено специальное оборудование, в том числе лифты.
ИСТОЧНИК KP.RU