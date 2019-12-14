ХК ЦСК ВВС всухую проиграл «Ижстали» в матче ВХЛ

СЕГОДНЯ 11:05 2019-12-14T11:05:04+03:00

За весь матч самарцы не забили ни одной шайбы

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В пятницу, 13 декабря, в ледовом дворце «Кристалл» в Самаре прошел очередной матч ВХЛ — Кубок Шелкового пути. ЦСК ВВС на своем льду принимал «Ижсталь» из Ижевска. К сожалению, «летчикам» не удалось одолеть гостей.

В первом периоде хоккеисты «Ижстали» забросили в ворота самарцев две шайбы. Во втором периоде ни та, ни другая команда голами не отметились. А в третьем периоде гости забили самарцам еще одну шайбу. В итоге матч завершился со счетом 0:3 в пользу команды из Ижевска.

Как сообщает пресс-служба ЦСК ВВС, следующий матч «летчики» проведут в воскресенье, 15 декабря. Им предстоит дома сразиться с «Нефтяником» из Альметьевска.

ИСТОЧНИК KP.RU