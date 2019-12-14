ХК ЦСК ВВС всухую проиграл «Ижстали» в матче ВХЛ
В пятницу, 13 декабря, в ледовом дворце «Кристалл» в Самаре прошел очередной матч ВХЛ — Кубок Шелкового пути. ЦСК ВВС на своем льду принимал «Ижсталь» из Ижевска. К сожалению, «летчикам» не удалось одолеть гостей.
В первом периоде хоккеисты «Ижстали» забросили в ворота самарцев две шайбы. Во втором периоде ни та, ни другая команда голами не отметились. А в третьем периоде гости забили самарцам еще одну шайбу. В итоге матч завершился со счетом 0:3 в пользу команды из Ижевска.
Как сообщает пресс-служба ЦСК ВВС, следующий матч «летчики» проведут в воскресенье, 15 декабря. Им предстоит дома сразиться с «Нефтяником» из Альметьевска.
ИСТОЧНИК KP.RU