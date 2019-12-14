2019-12-14T12:17:45+03:00
Происшествия

В селе под Тольятти пьяный парень на ВАЗе задавил шедшую по краю дороги девушку

Пострадавшая скончалась на месте до приезда медиков
Анастасия ФИЛАТОВА
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Молодой человек не заметил в темноте пешехода и сбил насмертьМолодой человек не заметил в темноте пешехода и сбил насмертьФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Ночью в субботу, 14 декабря, в Ставропольском районе произошло ДТП со смертельным исходом, виновником которого стал пьяный водитель. Примерно в 2:45 водитель автомобиля ВАЗ-2114 сбил в селе Верхние Белозерки 22-летнюю девушку.

- За рулем легковушки находился 19-летний молодой человек со стажем вождения с 2018 года. Он, двигаясь по улице Калинина, сбил девушку, которая шла по краю проезжей части навстречу авто, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в ГУ МВД по региону.

В результате случившегося девушка получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась до приезда медиков скорой помощи. По данным полицейских, она была одета в темную одежду без светоотражающих элементов. Что касается водителя, то он на момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения. В облГлавке отмечают, что по факту происшествия проводится проверка, и призывают автомобилистов соблюдать ПДД и не садиться пьяными за руль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В селе под Тольятти пьяный парень на ВАЗе задавил шедшую по краю дороги девушку
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