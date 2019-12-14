2019-12-14T14:06:25+03:00
Происшествия

Машина полностью выгорела: в Тольятти «Рено» вылетел в кювет и ударился об дерево

К счастью, водитель успел выбраться из салона до начала пожара
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Андрей ДербеневФото: Андрей ДербеневФото: Facebook
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В субботу, 14 декабря, на Поволжском шоссе в Тольятти произошло серьезное ДТП. Там в районе ТоАЗа улетел в кювет и загорелся автомобиль «Рено Логан».

- Водитель иномарки не справился с управлением и оказался в кювете. Машина сильно ударилась об дерево, после чего загорелась. Автомобиль выгорел полностью, - сообщил на своей странице в фейсбуке руководитель Центра гражданской защиты Тольятти Андрей Дербенев.

К счастью, водитель выжил. Во время удара он не получил серьезных травм. Мужчина успел покинуть машину еще до того, как она загорелась. Сейчас по факту случившегося полицейские проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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