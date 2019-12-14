Машина полностью выгорела: в Тольятти «Рено» вылетел в кювет и ударился об дерево
В субботу, 14 декабря, на Поволжском шоссе в Тольятти произошло серьезное ДТП. Там в районе ТоАЗа улетел в кювет и загорелся автомобиль «Рено Логан».
- Водитель иномарки не справился с управлением и оказался в кювете. Машина сильно ударилась об дерево, после чего загорелась. Автомобиль выгорел полностью, - сообщил на своей странице в фейсбуке руководитель Центра гражданской защиты Тольятти Андрей Дербенев.
К счастью, водитель выжил. Во время удара он не получил серьезных травм. Мужчина успел покинуть машину еще до того, как она загорелась. Сейчас по факту случившегося полицейские проводят проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU