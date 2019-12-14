Похитителем детской качалки на пружине из сквера в Сызрани оказался 8-летний школьник

СЕГОДНЯ 15:04 2019-12-14T15:04:50+03:00

Мальчик просто очень сильно хотел установить игрушку у себя во дворе

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Полицейские Сызрани разыскали дерзкого похитителя качалки на пружине «Мотоцикл» из сквера на улице Разведочной. Детский мини-аттракцион пропал в конце ноября. Как выяснилось, кражу века совершил 8-летний ученик одной из школ города.

- Школьник рассказал полицейским, что ему захотелось, чтобы такая игрушка стояла во дворе его частного дома. Родителей он уверил, что «Мотоцикл» бесхозный, - рассказали в пресс-службе администрации Сызрани.

Поскольку школьник не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности, то с ним просто провели профилактическую беседу. Не исключено, что ребенка поставят на учет в ПДН. Что касается качалки, то ее вернули МКУ «Служба городского хозяйства». Скоро она вновь вернется на прежнее место в сквер.

ИСТОЧНИК KP.RU