2019-12-14T16:10:16+03:00
Общество

В Самаре прокуроры нашли 57 сайтов по продаже нелегальных овощей и фруктов

Сейчас надзорное ведомство добивается блокировки этих интернет-магазинов
Анастасия ФИЛАТОВА
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На сайтах торговали санкционными продуктами из Германии, Украины и ПольшиНа сайтах торговали санкционными продуктами из Германии, Украины и ПольшиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Самаре транспортные прокуроры добиваются через суд блокировки 57 интернет-порталов по продаже запрещенных к ввозу в РФ продуктов. В частности, на сайтах предлагалось купить овощи и фрукты из Германии, Польши, Испании, Италии, Финляндии и Украины.

- Торговля овощами и фруктами из стран, входящих в «санкционный список», на территории России является незаконной и несет в себе административное правонарушение. Кроме того, подобная интернет-торговля поддерживает экономику стран, которые ввели санкции в отношении нашего государства, - сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

В связи с этим Куйбышевская транспортная прокуратура подала в Ленинский районный суд 39 исков с требованием признать информацию, размещенную на данных сайтах, запрещенной к распространению. В 16 случаях решения служителей Фемиды уже вступили в силу. В настоящее время заблокированы 17 интернет-порталов, через которые продавали сыры, яблоки, груши и мясо. Еще 21 решение суда пока не вступило в силу, 2 заявления находятся на рассмотрении. В скором времени Роскомнадзор заблокирует еще 40 сайтов с запрещенной информацией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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