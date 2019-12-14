2019-12-14T16:41:20+03:00
Происшествия

На Обводной дороге Самары водитель грузовика не пропустил минивэн и отправил 3 человек в больницу

Автомобилист нарушил ПДД при выезде на главную дорогу
Анастасия ФИЛАТОВА
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Невнимательный водитель грузовика едва не раздавил легковушкуНевнимательный водитель грузовика едва не раздавил легковушкуФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Полицейские проводят проверку по факту ДТП, которое произошло днем в пятницу, 13 декабря, на 22 км 950 м Обводной дороги Самары в Кинельском районе. Там «КамАЗ» протаранил минивэн Hyundai Grand Starex.

- 34-летний водитель грузовика при выезде с прилегающей территории в направлении трассы М-5 «Урал» не пропустил легковой автомобиль, который ехал по главной дороге, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в ГУ МВД по Самарской области.

В результате произошедшего пострадали три человека: 27-летний водитель минивэна и два его пассажира: 24-летний молодой человек и 40-летняя женщина. Всех их с различными травмами госпитализировали в хирургическое отделение ближайшей больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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