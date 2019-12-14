Передается через постель и рукопожатия: в Сызрани отметили рост заболеваемости чесоткой

СЕГОДНЯ 17:21 2019-12-14T17:21:44+03:00

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В Сызрани отмечен всплеск заразного кожного заболевания — чесотки. В ноябре его подхватили сразу семь человек, что значительно больше показателя октября.

- В минувшем месяце чесотка была диагностирована у семерых жителей Сызрани, а в октябре был зарегистрирован только один случай, - пишет «Маленькая Сызрань» со ссылкой на городской отдел Роспотребнадзора.

Отметим, что данное заболевание вызывает чесоточный клещ. Оно проявляется только через 4-6 недель после заражения. Как правило, у человека появляются зуд и сыпь на коже. Чаще всего чесотку подхватывают дети и пожилые люди. Передается заболевание от человека к человеку после продолжительного прямого контакта, например, при рукопожатии, контактном спорте или половым путем.

ИСТОЧНИК KP.RU